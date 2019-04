Bernardo Almeida foi o melhor português nos Europeus de ginástica

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 21:00 / atualizado em 10 Abr, 2019, 21:01 | Outras Modalidades

Por duas vezes superou o patamar dos 13,000 pontos - 13,200 nos saltos e 13,300 nas paralelas assimétricas.



A melhor pontuação de aparelho para os lusos foi, no entanto, para Petrix Barbosa (Lisboa Ginásio), com 13,600 nos saltos.



No entanto, Petrix acabou por ficar mais atrás no 'all-aroud', hipotecando qualquer expetativa de bom resultado global ao não marcar nas argolas.



Por opção, Guilherme Campos (Sporting) só esteve em quatro aparelhos e Simão Almeida (Ginásio Clube Português) em um apenas, devido a problemas físicos.



Globalmente, a prestação portuguesa foi 'discreta', com vários erros e mesmo quedas, não transitando ninguém para as finais de sexta-feira.