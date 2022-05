Bernardo Vieira 6.º na Taça do Mundo de paraciclismo

No encerramento da prova na Bélgica, os dois ciclistas cumpriram um percurso de 81,6 quilómetros, e o sexto e sétimo postos permitem somar pontos na qualificação para os Jogos Paralímpicos Paris2024.



“Os dois corredores tiveram um bom desempenho na prova, cumprindo com os objetivos e estratégias delineadas. O Bernardo teve uma prestação muito boa, numa corrida em que lidou muito bem com as adversidades”, explicou o técnico Alexandre Almeida, que substituiu o selecionador nacional, José Marques, que se encontra no Brasil para os Surdolímpicos.



Citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo, Alexandre Almeida viu na prova de Telmo Pinão uma boa colocação, mas destacou um azar no "sprint" final, em que “ficou fechado por dois atletas” e não pôde discutir outro posto.