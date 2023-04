Bernardo Vieira 7.º no "crono" da Taça do Mundo de paraciclismo

Bernardo Vieira cumpriu os 13,6 quilómetros do contrarrelógio em 21.28,78 minutos, gastando mais 1.32,50 do que o alemão Michael Teuber, vencedor, entre 14 participantes, com o tempo de 19.56,28.



O espanhol Ricardo Ten Argilés foi segundo, a 52,49 segundos, e o chinês Weicong Liang terceiro, a 58,20.



Em C2, o atleta paralímpico Telmo Pinão, ainda com a preparação atrasada, foi 18.º, ao parar o cronómetro após 22.16,86 minutos, mais 4.10,31 do que o belga Ewoud Vromant, que venceu diante do australiano Darren Hicks, segundo a 25,39 segundos, e do grego Nikolaos Papangelis, terceiro a 53,22.



No sábado, começam as provas de fundo na ronda italiana da Taça do Mundo, com Luís Costa, em H5, e Flávio Pacheco, em H4, a competirem ao longo de 68 quilómetros.