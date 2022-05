Bernardo Vieira em 9.º no "crono" da Taça do Mundo de paraciclismo

Bernardo Vieira completou em 33.20,429 minutos os 20 quilómetros da prova, que teve a participação de 14 atletas e foi vencida pelo alemão Michael Teuber, com 29.36,777, à frente do espanhol Ricardo Argiles (30.03,007) e do italiano Giancarlo Masini (30.36,015).Na prova da classe C2, que teve o mesmo percurso e 28 participantes, Telmo Pinão terminou com o tempo de 31.24,167 minutos, com a vitória a ser conquistada pelo belga Ewoud Vromant, com 26.45,402, com o francês Alexandre Leaute na segunda posição (26.50,160) e o britânico Matthew Robertson na terceira (28.17,785).No sábado começam a disputar-se as provas de fundo da primeira etapa da Taça do Mundo, com a seleção portuguesa a estar representada nas classes H4 e H5, por Flávio Pacheco e Luís Costa.