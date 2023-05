Bernardo Vieira foi 10.º na Taça do Mundo de paraciclismo

Bernardo Vieira completou os 21 quilómetros em 33.04,02 minutos, ficando a 3.10,79 minutos do vencedor, o espanhol Ricardo Tem (29.53,22), que partilhou o pódio com o alemão Michael Teuber e com o norte-americano Aaron Keith, segundo e terceiro classificados, respetivamente.O paralímpico Telmo Pinão representou Portugal nos 21 quilómetros de contrarrelógio da categoria C2, alcançando a 21.ª posição, ao cronometrar 32.27,89, mais 5.34,02 do que o vencedor, o francês Alexandre Leauté.No sábado, Flávio Pacheco, em H4, e Luís Costa, em H5, competem nas provas de fundo, que terão uma distância de 63,9 quilómetros.