Berrettini volta a conquistar o torneio de Queens

Berrettini, de 26 anos, já tinha vencido Queens em 2021 e tornou-se no primeiro tenista a conquistar o torneio nas duas primeiras participações e o oitavo de sempre a vencer duas vezes consecutivas.



Finalista em Wimbledon no ano passado, o tenista italiano bateu Krajinovic, 48.º do ranking ATP, pelos parciais de 7-5 e 6-4, num duelo que durou uma hora e 34 minutos.



Berrettini, que conquistou o sétimo título da carreira, venceu 20 dos últimos 21 encontros que disputou em relva, com a única derrota a acontecer precisamente na última final de Wimbledon perante o sérvio Novak Djokovic (6-7, 6-4, 6-4 e 6-3).