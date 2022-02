Bicampeão sueco doa medalha a filha de dissidente chinês

A doação da medalha conseguida na prova de patinagem de velocidade dos 5.000 metros a Angela Gui foi, de acordo com a Amnistia Internacional, uma forma de protestar contra a política de direitos humanos do governo de Pequim.Niels van der Poel, que também se sagrou campeão nos 10.000 metros, criticou duramente o regime chinês quando regressou dos Jogos Olímpicos de Inverno, que terminaram no domingo passado.".Os problemas de Gui Minhai com o regime chinês começaram no outono de 2015, quando cinco editores e livreiros de Hong Kong que vendiam livros críticos do Partido Comunista Chinês desapareceram misteriosamente, para reaparecerem sob custódia da China volvidos alguns meses.Após cumprir uma sentença de dois anos, o livreiro foi libertado em outubro de 2017, mas, meses depois, foi preso novamente pelas autoridades chinesas quando viajava num comboio para Pequim, acompanhado por diplomatas suecos, processo que culminou com a condenação anunciada em fevereiro de 2020.

O caso de Gui Minhai tem causado fortes tensões diplomáticas entre Estocolmo e Pequim.