Bilheteira para Paris2024 aberta para registos da primeira fase de venda

Aberta pelas 11:00 (10:00 em Lisboa) através do sítio oficial na internet tickets.paris2024.org, a bilheteira regista agora os primeiros candidatos aos quase três milhões de bilhetes reservados a esta fase, ainda que a organização não queira revelar os números de registos já efetuados.



Em março, os organizadores notaram que metade dos bilhetes custariam 50 euros ou menos durante 2023, para poderem fazer face a cortes orçamentais e responder à pandemia de covid-19, que afastou os fãs de Tóquio2020, em 2021, e de Pequim2022, no evento de inverno.



Ao todo, serão 10 milhões os bilhetes para os eventos olímpicos, com 3,4 milhões adicionais para os Paralímpicos, atribuídos por sorteio, o mesmo que hoje se iniciou, com duas fases de inscrição, e duas fases de compra, primeiro para um pacote de modalidades e depois para sessões e locais específicos.



Mais tarde, surgirá ainda um “segundo mercado em plataforma digital”, onde será possível revender ou trocar ingressos já comprados.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 arrancam em 26 de julho e estendem-se até 11 de agosto.