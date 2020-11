Bjarne Riis abandona NTT e intenções de comprar parte da equipa de ciclismo

A saída, hoje comunicada por ambas as partes, ocorre "por mútuo consentimento", menos de um ano depois de Riis ter chegado ao cargo.



Em comunicado, a NTT também dá conta de que o dinamarquês e dois sócios, Jan Bech Andersen e Lars Seier Christensen, abandonaram a intenção de comprar parte da equipa.



A empresa, e equipa, de que o antigo ciclista é coproprietário, a Virtu Cycling, queria investir num terço das ações da empresa por detrás da antiga Dimension Data, que corre no WorldTour desde 2016, tendo sido a primeira formação africana a fazê-lo.



Seier Christensen, antigo patrocinador da antiga Sacho Bank, disse que este era "um adeus final ao ciclismo" da sua parte, abandonando um papel de investidor no ciclismo dinamarquês que mantinha "há mais de 10 anos".



Riis começou a carreira como diretor na CSC, posteriormente Tinkoff-Saxo e Saxo Bank, tendo dirigido ciclistas como Laurent Jalabert ou Alberto Contador. Geriu aind a Virtu Cycling, equipa feminina, e a masculina Team Waoo, que terminou em 2019.



O dinamarquês venceu a Volta a França de 1996, e, a posteriori, admitiu ter-se dopado durante seis anos, incluindo na sua vitória na prova francesa.