Bjerregaard quer revalidar o título na 12.ª edição do Portugal Masters de golfe

Lusa Comentários 24 Ago, 2018, 21:05 / atualizado em 24 Ago, 2018, 21:05 | Outras Modalidades

O dinamarquês, que procura o feito inédito de revalidar o título do Portugal Masters, torneio criado em 2007, é um dos destaques da 12.ª edição, que terá dois milhões de euros em prémios.

A prova, integrada no European Tour, vai decorrer no circuito de golfe Dom Pedro Victoria em Quarteira, Faro, e é "um evento especial" para Bjerregaard, que se estreou a ganhar no circuito europeu.

O regresso do jogador, que em 2017 aproveitou a vitória para conseguir pontos suficientes para continuar no European Tour, num momento em que estava em risco, dá-se noutras condições, uma vez que integra o `top 40` do `Race to Dubai`, prova final que junta os melhores do circuito, em novembro.

"Tenho sido capaz de somar mais alguns bons resultados na presente temporada, e adoraria repetir o feito no Dom Pedro Victoria", explicou o golfista de 27 anos, citado pela organização.

Desenhado por Arnold Palmer, o percurso testa desde 2007 os principais nomes da modalidade, com a lista de anteriores vencedores a incluir o irlandês Padraig Harrington ou o inglês Lee Westwood, antigo número um mundial.