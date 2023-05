Bona conquista Liga dos Campeões de basquetebol

A formação germânica dominou a primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por nove pontos de diferença (37-28), e, apesar de ter permitido que o Hapoel reduzisse o atraso para apenas dois pontos no fim do terceiro período, voltou a impor-se no quarto e último parcial, conquistando um título inédito.O Tenerife, campeão no ano passado, venceu o Unicaja por 84-79, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da prova, na qual o Benfica foi eliminado no play-inn para a segunda ronda de grupos, depois de ter alcançado uma qualificação inédita para a fase regular da prova.