Bonvalot e Hopkins nos oitavos da etapa da Challenge Series em surf na Ericeira

Yolanda Sequeira salvou-se na última onda do sétimo ‘heat’ da segunda ronda, somando 7,54 pontos (5,17 e 2,37) e relegando para a terceira posição a alemã radicada em Portugal Camila Kemp, com 7,23 (3,8 e 3,43).



A norte-americana Sawyer Lindblad venceu a bateria, com 10,83 (6 e 4,83), enquanto Francisca Veselko 7,06 (3,83 e 3,23) não foi além do quarto e último lugar, terminando a prova entre as 25.ªs classificadas.



Antes, no terceiro ‘heat’ da segunda ronda, também já se tinham defrontado as outras duas portuguesas em prova, com desfecho semelhante.



Teresa Bonvalot em segundo, com 12,33 (6,5 e 5,83), atrás da brasileira Luana Silva, vencedora do campeonato disputado na Ericeira em 2021, com 14,37 (7,37 e 7), enquanto Mafalda Lopes terminou no quarto posto, com 3,2 (1,8 e 1,4).



Já com um lugar entre as 16 primeiras classificadas da prova portuguesa, Teresa Bonvalot, oitava do ranking de qualificação, vai defrontar a norte-americana Caitlin Simmers, que lidera a hierarquia, na quarta bateria dos ‘oitavos’.



Yolanda Hopkins, 32.ª do circuito, volta a encerrar a eliminatória, no oitavo ‘heat’, frente à australiana Macy Callaghan, terceira.



Hoje, foi disputada a segunda ronda do quadro feminino, depois de esta eliminatória ter ficado completa na terça-feira no masculino, que já não conta com representantes portugueses, após as eliminações de Frederico Morais e Afonso Antunes, 49.ºs na competição, e Guilherme Ribeiro, 73.º.



O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre até domingo.



Este circuito apura as cinco primeiras classificadas do ranking para o circuito mundial feminino e os 11 primeiros para o masculino.