Bonvalot e Veselko nos "oitavos" do Boost Mobile Gold Coast Pro de surf

Na competição feminina, Francisca Veselko e Teresa Bonvalot resistiram à segunda ronda, ao contrário de Yolanda Hopkins e Carolina Mendes, ambas 17.ªs na etapa.Kika Veselko ganhou a quinta bateria, com 14,8 pontos (8,83 e 5,97), superando a australiana Sally Fitzgibbons (12,76), a japonesa Amuro Tsuzuki (12,67) e a francesa Teça Thyssen (11,33), e Bonvalot a sétima, com 11,1 (6,4 e 4,7), impondo-se à brasileira Luana Silva (10.6), à sua compatriota Yolanda Hopkins (10,44) e à australiana Zahli Kelly (8,9).Também Carolina Mendes não foi além do terceiro posto no seu "heat", o sexto, ao conquistar 12 pontos (6,5 e 5,5), ficando atrás da norte-americana Alyssa Spencer (16,17) e da francesa Vahine Fierro (12,73).Nos oitavos de final, Bonvalot e Veselko, que podem encontrar-se nas meias-finais, vão defrontar, respetivamente a norte-americana Sawyer Lindblad e a francesa Vahine Fierro.





Frederico Morais aquém do esperado





Frederico Morais não foi além do quarto lugar na segunda bateria da terceira ronda do campeonato que está a ser disputado na Gold Coast, na Austrália, ao somar 6,5 pontos (6 e 0,5), quedando-se pelo 25.º lugar na prova.



O australiano Jacob Wilcox e o sul-africano Adin Masencamp, com 12,67 e 12,5 pontos, respetivamente, asseguraram as vagas em disputa no "heat", enquanto o brasileiro Lucas Silveira também foi eliminado, ao conquistar 9,77.





O Challenger Series qualifica os 10 primeiros homens e as cinco primeiras mulheres para os circuitos principais.



Este circuito prevê a disputa de seis provas, as duas primeiras na Austrália, durante o mês de maio, seguindo-se campeonatos na África do Sul e nos Estados Unidos antes do EDP Vissla Pro Ericeira, em Ribeira d’Ilhas, entre 01 e 08 de outubro. A competição encerra no Rio de Janeiro, no Brasil, com o Corona Saquarema Pro, entre 14 e 21 de outubro.