Borges e Cabral nas meias-finais de pares do "challenger" de Aix-en-Provence

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram hoje para as meias-finais do torneio de pares do 'challenger' de Aix-en-Provence, em França, ao vencerem nos 'quartos' o norte-americano Robert Galloway e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.