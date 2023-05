Boston Celtcis garantem final da conferência Este da NBA

Numa meia-final de conferência muito equilibrada e só decidida ao sétimo e último jogo, os Celtics, liderados por uma prestação recorde de Jayson Tatum (51 pontos), superaram os Sixers e vão tentar agora voltar à final da prova, depois de terem perdido na temporada passada para os Golden State Warriors.Na final da conferência, a formação de Boston vai medir forças com os Heat, também pela terceira vez nos últimos quatro anos, depois de a equipa de Miami ter superado na sua meia-final os New York Knicks.Também o embate decisivo da conferência Oeste está já definido, com os Los Angeles Lakers a assegurarem a passagem depois de afastarem os campeões em título Golden State Warriors, defrontando na final os Denver Nuggets, que, na sua meia-final, eliminaram os Phoenix Suns.