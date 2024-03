Brandon McNulty lidera Paris-Nice

Brandon McNulty foi o primeiro elemento da equipa a cumprir os 26,9 quilómetros do exercício contra o relógio, à frente do neozelandês Finn Fisher-Black, do português João Almeida e do australiano Jay Vine.A UAE Emirates concluiu o "crono" em 31.23 minutos, a uma média de 51,429 km/hora, menos 15 segundos do que Jayco-AlUla e menos 20 do que a EF Education-EasyPost, segunda e terceira classificadas, respetivamente.Desta forma, na classificação geral, e depois de duas chegadas ao sprint nas duas primeiras etapas, depois do quarteto da UAE Emirates, segue o australiano Michael Matthews, no quinto posto, a 15 segundos.Ruben Guerreiro (Movistar) ocupa o 50.º lugar, a 1.56 minutos de McNulty, enquanto o neerlandês Arvid de Kleijn (Tudor), que partiu para o "crono" com a camisola amarela, "caiu" para o 145.º posto, a mais de 10 minutos da liderança.Esta quarta-feira, o pelotão da 82.ª edição da corrida francesa vai enfrentar os 183 quilómetros entre Chalon-sur-Saône e Mont Brouilly, num percurso com seis contagens para o prémio de montanha de segunda categoria, a última das quais coincidente com a meta, e uma de primeira, a pouco mais de 20 kms do fim.