Breaking fora de Los Angeles2028 causa controvérsia

”, afirma a presidente da FPDD, Marina Rodrigues.O breaking, um tipo de dança urbana que mistura expressão cultural e desporto, fará a estreia olímpica em Paris2024 mas é a única modalidade sem continuidade em Los Angeles2028, que terá 35 modalidades, cinco novas.Este momento é um revés “sobretudo para os atletas, que estavam muito motivados em que a modalidade fosse olímpica”, a treinar e “procurar apoios”, trabalhando para lá representar Portugal.”, nota.Uma carta pública da federação internacional da modalidade realça, de resto, “que é quase certo que (o breaking) voltará em Brisbane”, a cidade encaminhada para receber a edição seguinte, mas é com estranheza e surpresa que esta ausência se dá nos Estados Unidos.





Em Portugal e no estrangeiro



“O breaking nasce nos EUA. Como é que não acolhem esta modalidade? É transversal no mundo, muita gente a pratica. (...) É um grande tiro no pé”, lamenta.



Em Portugal, “tudo vai continuar como estava projetado”, com os atletas “muito focados no projeto olímpico”, mas o intervalo entre um e outro ciclo levará a uma necessidade de serem apoiados "por fora".



“O financiamento da federação depende das instituições, do Governo e do Instituto Português do Desporto e Juventude. Não temos receitas próprias, patrocinadores, a não ser das nossas associações e escolas, uma verba muito baixa que não permite responder às exigências de todos os atletas. Esperemos que o Estado português e as instituições ligadas ao desporto continuem a apoiar esta modalidade”, apela a dirigente federativa.



O breaking chegou ao movimento olímpico em 2018, ao entrar nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, e estará, de resto, em Paris2024 e no próximo evento de atletas jovens, Dakar2026.



A saída do programa olímpico tem eco no karaté, que se estreou em Tóquio2020 e foi excluído para a edição seguinte.