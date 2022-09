Brigid Kosgei falha Maratona de Londres por lesão

“Nos últimos dois meses, tenho lutado contra um problema num tendão da perna direita. Os meus treinos têm tido altos e baixos, pelo que não me preparei como gostava para estar no meu máximo”, explicou, em comunicado, a atleta de 28 anos, vice-campeã olímpica em Tóquio2020.



Assim, Kosgei, vencedora da maratona londrina em 2019 e 2020, e quarta em 2021, entendeu ser “melhor” prescindir de competir este ano, para em 2023 estar “mais forte do que nunca”.



Deste modo, as suas compatriotas Joyciline Jepkosgei, que ganhou a última edição, e Judith Korir, vencedora da Maratona de Paris, em abril, e medalha de prata nos mundiais, são as principais candidatas ao triunfo na capital inglesa.