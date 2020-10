Brigid Kosgei vence maratona de Londres

Num percurso fechado ao redor de St. James Park, sem a presença do público, Kosgei isolou-se à passagem dos 32 quilómetros para vencer a 40.ª edição da maratona de Londres, em 2:18.58 horas.



Numa prova corrida debaixo de chuva e temperaturas baixas, a segunda posição ficou para a norte-americana Sara Hall (2:22.01 horas), que chegou a ter um atraso superior a dois minutos para a frente da corrida, mas terminou com quatro segundos de avanço sobre a queniana Ruth Chepngetich, campeã mundial.



Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha, as duas portuguesas já com mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, não terminaram a prova.



No site oficial da corrida, Carla Salomé Rocha apenas tem marcas até aos 30 quilómetros, enquanto Catarina Ribeiro apenas passou aos 10 quilómetros.