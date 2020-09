Brooklyn Nets contratam Steve Nash para treinar Durant e Irving na NBA

“Treinar era algo que ambicionava quando chegasse o momento certo e estou ansioso por poder trabalhar com o extraordinário grupo de jogadores e staff que temos em Brooklyn”, afirmou, em comunicado, o estreante técnico e duas vezes ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) ao serviço dos Phoenix Suns de Mike D’Antoni.



Os Nets fecharam a época 2019/20 sob o comando de Jacques Vaughn e após somarem 35 vitórias e 37 derrotas na fase regular, mais quatro desaires nos ‘play-offs’, fase em que perderam por 4-0 com os campeões em título Toronto Raptors.



A formação de Brooklyn não contou, no entanto, com o contributo da sua maior contratação, o extremo Kevin Durant, que se lesionou com gravidade na final da NBA de 2018/19, ainda ao serviço dos Golden State Warriors, e não mais jogou depois disso.



Durant deverá regressar em pleno em 2020/21, tal como Kyrie Irving, que, também devido a lesão, apenas alinhou em 20 encontros na fase regular.



“Em Steve (Nash), vemos um líder, um comunicador, um mentor, que vai conquistar o respeito dos nossos jogadores. Tive o privilégio de conhecer Steve durante muitos anos. Foi um grande líder no campo”, afirmou o diretor-geral dos Nets e ex-companheiro de equipa do novo técnico, Sean Marks.



Steve Nash, de 46 anos, sucede a Vaughn, que tinha substituído Kenny Atkinson em 07 de março, numa ‘chicotada’ surpreendente face ao sétimo lugar da equipa na Conferência Este.



De 1996 a 2015, o base canadiano espalhou classe pelos pavilhões da NBA, em representação de Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, tendo sido o MVP da fase regular em 2005 e 2006. Vai estrear-se como treinador.