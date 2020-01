Bruno Coelho diz que a seleção de futsal já pensa na Bielorrússia

"Esta manhã já tivemos oportunidade de fazer um treino de recuperação, e também de adaptação ao pavilhão, no início de uma semana importante para nós", começou por dizer Bruno Coelho, após o primeiro treino da semana.



A equipa folgou no sábado e concentrou-se no domingo, depois de uma semana de estágio em Rio Maior, onde iniciou a preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020.



"Temos de ter a máxima concentração nos treinos e naquilo que nos é pedido, neste caso para o primeiro jogo. Essa partida com a Bielorrússia deve ser o nosso principal foco no início desta semana. Estamos a preparar-nos para esse jogo e para somar os primeiros três pontos", acrescentou.



Portugal, quarto do 'ranking' mundial, é o anfitrião do grupo A, começando por defrontar a Bielorrússia (18.ª), na quinta-feira, seguindo-se a Finlândia (23.ª), na sexta-feira, e, finalmente, a Itália (oitava), no domingo.



Da zona europeia, apuram-se para o Mundial da Lituânia, entre setembro e outubro deste ano, os primeiros classificados dos quatro grupos da Ronda de Elite, e os vencedores dos 'play-offs' a disputar entre os quatro segundos classificados.



"Temos de estar ao mais alto nível. Estes são os jogos que nós queremos ter e jogar. Queremos muito estar presentes no Mundial e para isso há estas batalhas que temos de ultrapassar. Temos de estar todos unidos, todos juntos e concentrados para conseguirmos esse objetivo", insistiu Bruno Coelho.



O facto de Portugal receber esta qualificação, é encarada de forma muito positiva, com o fator casa valorizado.



"Com certeza que vamos contar com o apoio fora do campo. Vamos estar a jogar a casa, isso é bom e importante para nós. Espero e acredito que o pavilhão da Póvoa de Varzim vai encher para nos apoiar. Com a ajuda dos portugueses vamos conseguir os nossos objetivos, estou certo", referiu ainda o ala do Benfica.



Portugal procura a sua sexta participação consecutiva num Mundial, depois das presenças em 2000 (Guatemala), 2004 (Taiwan), Brasil (2008), Tailândia (2012) e Colômbia (2016), esta última com o melhor resultado, um quarto lugar.