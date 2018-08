Bruno Magalhães entre os dez mais rápidos no Europeu de ralis

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 22:12 | Outras Modalidades

O piloto do Skoda Fabia R5 sentiu problemas de sobreaquecimento no motor do carro que partilha com o navegador Hugo Magalhães, mas terminou a jornada no 10.º lugar, depois de ter alterado a afinação da suspensão no parque de assistência a meio do dia.



“Alterámos todo o 'set up' e agora parece bastante melhor”, explicou, no final, ao site oficial do campeonato o piloto português, que ainda sentiu “algumas dificuldades” no último troço, disputado já à noite.



"Foi sem dúvida um dos dias mais difíceis da minha carreira nos ralis, sobretudo de manhã. As afinações que escolhemos não foram as ideais e as condições que enfrentávamos dificultaram tudo ainda mais. De tarde, fizemos alterações ao nível da suspensão que nos deu um pouco mais de confiança e melhoramos um pouco. Mas longe da performance que desejávamos", começou por explicar o piloto português, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.



Bruno Magalhães acredita que o último dia de prova "vai continuar a ser complicado”, mas promete lutar.



“Esperamos aumentar o andamento classificativa a classificativa e esperar para ver o resultado que nos reserva. Mantemos o pensamento positivo, apesar de tudo”, concluiu Bruno Magalhães.



O outro português em prova, Aloísio Monteiro, que faz dupla com Eiró Sancho noutro Skoda Fabia R5, concluiu este primeiro dia em 36.º, a 13.41,6 do líder.



“Estou a aprender. Para mim é complicado conduzir aqui pela primeira vez”, notou o português.



A 48ª edição do rali Barum termina no domingo, na República Checa, após a disputa de mais seis troços especiais.



Bruno Magalhães ocupa, nesta altura, o segundo lugar do Europeu, a nove pontos de Alexey Lukyanuk.