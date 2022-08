Bruno Magalhães vence superespecial da Madeira

O piloto, que juntamente com Hugo Magalhães, procura fazer história na competição madeirense, ao tornar-se no primeiro piloto de sempre a conquistar cinco vitórias na prova, foi o mais rápido a percorrer o trajeto na baixa funchalense, com o tempo 01.35.05 minutos.Num Skoda Fabia Rally2 Evo, o italiano Simone Campedelli, que faz par com a conterrânea Tania Canton, seguiu-se na classificação com a marca 01.35,08, tendo Armindo Araújo e Luís Ramalho fechado o pódio, com 01.35,09, ao volante de um Skoda Fabia Rally2.O Rali Vinho Madeira regressou na presente edição ao seu itinerário habitual, com o regresso da superespecial da Avenida do Mar, que esteve suspensa devido à pandemia.O público respondeu da melhor maneira ao regresso da prova espetáculo do rali madeirense e estiveram milhares de pessoas no coração da capital.A primeira etapa do Rali da Madeira acontece esta sexta-feira, ao longo de oito provas especiais, havendo passagens duplas no Campo de Golfe (11,41 km), Palheiro Ferreiro (19,01 km), Boaventura (10,52 km) e Santana (10,84 km), sendo as duas últimas na zona norte da ilha.A edição 2022 conta com 17 provas especiais de classificação ao longo de três dias, um total de 184 quilómetros cronometrados.O Rali da Madeira, que realiza este ano a 63.ª edição, é igualmente a sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Esta competição é atualmente liderada por Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2), seguindo-se Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 EVO) e José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) no segundo e terceiro posto, respetivamente.