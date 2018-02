Bruno Oliveira termina em segundo Baja Northern Forest 2018

Lusa 18 Fev, 2018, 16:45 | Outras Modalidades

Ao volante de um Nissan Navarra, o piloto do Azores TT Team destacou a adaptação aos pneus de pregos, numa etapa marcada pela presença constante de neve e gelo.



"Adaptei-me muito bem à condução com pneus de pregos, tivemos todo o cuidado para não cometer erros e saio daqui com uma vontade enorme de cá voltar. Sinto que poderei evoluir muito mais e o prazer de condução é indiscritível", disse, citado pela sua assessoria de imprensa.



O Baja Northern Forest 2018 percorreu mais de 450 quilómetros entre 16 e 18 de fevereiro, com início na cidade de Sortavala, junto à fronteira com a Finlândia, envolvendo pilotos de 20 países.