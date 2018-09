BTT: Ruslan Gritsan e Nadia Larsson vencem Taça do Mundo em Odemira

RTP Comentários 21 Set, 2018, 17:22 | Outras Modalidades

Os lideres do Ranking Mundial e da Taça do Mundo, Anton Foliforov(RUS) e Martina Tichovska (CZE) não foram além da 13ª e 3ª posições, respetivamente.



O evento junta em Odemira, participantes de 15 países, onde se incluem os melhores especialistas de elite da Orientação em BTT Mundial, com a presença de 16 do top 20 em Masculinos e 15 do top 20 em femininos.



Davide Machado (18ª do ranking Mundial e 12ª da Taça do Mundo) conseguiu um excelente 8º lugar a 2:06 minutos do vencedor.

Ana Filipa Silva foi a melhor Portuguesa ao ocupar a 15ª posição com 67:57



Amanhã realiza-se a prova de distância Longa em S.Luís, com partida pelas 09:00 e no Domingo a prova de Sprint em Odemira com partida pelas 11:00 horas.







Resultados

Femininos:

1ª - Nadia Larsson (SWE) - 61:36

2ª - Antonia Haga (FIN) - 61:52

3ª - Martina Tichovska (CZE) - 61:54

4ª - Marina Reiner (AUT) - 62:38

5ª - Marika Hara (FIN) - 62:42

6ª- Algirda Mickuviene ( LTU) - 63:04

.

.

15ª - Ana Filipa Silva - POR - 67:57

23ª - Marisa Silva - POR - 70:31





Masculinos

1º - Ruslan Gritsan (RUS) - 62:16

2º - Lauri Malsroos (EST) - 62:37

3º - Jussi Laurila (FIN) - 62:48

4º - Luca Dallavalle (ITA) - 62:54

5º - Vojtech Ludvik (CZE) - 63:07

6º - Pekka Niemi (FIN) - 63:23

.

.

8º - Davide Machado - POR - 64:22

19º - Paul Roothans - POR - 69:01

20º - Luís Barreira - POR - 69:06

21º João Ferreira - POR - 69:39

38ª - Daniel Marques - POR - 79:57