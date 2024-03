Buitrago vence quarta etapa do Paris-Nice

Horas depois de o alemão Phil Bauhaus ter ganho a terceira etapa do Tirreno-Adriático, Buitrago deu a segunda vitória do dia à Bahrain-Victorius, ao concluir em 4:25.52 horas os 183 quilómetros entre Chalon-sur-Saône e Mont Brouilly, com a meta a coincidir com uma contagem de segunda categoria.



Plapp, que atacou a cerca de 25 quilómetros da meta, sendo depois alcançado por Buitrago, terminou a tirada a 10 segundos do colombiano, com o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) na terceira posição, a 27 segundos, o mesmo tempo do belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), quarto.



Na geral, o ciclista australiano tem agora 13 segundos de avanço sobre Buitrago e 27 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), anterior líder.



O português João Almeida (UAE Emirates) caiu uma posição, para quarto, a 29 segundos de Plapp, depois de ter sido 12.º na etapa, a 48 segundos de Buitrago.



Ruben Guerreiro (Movistar), o outro português em prova, terminou a tirada na 24.ª posição, a 2.46 minutos de Buitrago, subindo ao 25.º lugar da geral, a 4.23.



Esta quinta-feira, corre-se a quarta etapa, com os ciclistas a percorrerem 193,5 quilómetros entre Saint-Sauveur-de-Montagut e Sisteron.