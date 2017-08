Bulgária vence na Bielorrússia e mantém Portugal na rota do Mundial de basquetebol

Lusa 16 Ago, 2017, 20:22 | Outras Modalidades

A seleção búlgara terminou invicta (com oito pontos) a sua carreira no Grupo F de pré-qualificação, tendo cumprido o seu quarto e último embate já apurada.



A Bielorrússia, que ostenta duas derrotas e uma vitória - 78-75 em Minsk sobre Portugal - soma quatro pontos. Portugal é o terceiro e último classificado da série, com três derrotas e outros tantos pontos, passando a decisão pelo confronto entre ambos no sábado, em Coimbra.



À exceção dos primeiros dois minutos, momento em que perdia por 5-0, a Bulgária esteve sempre em vantagem até ao final da partida. Uma resposta eficaz com um parcial de 14-0 'carregou' os jogadores búlgaros para mais um êxito, mostrando ser uma seleção claramente superior à concorrência.



O extremo Kostov (21 pontos e três ressaltos) e o extremo-poste Vezenkov (16 pontos e sete ressaltos) sustentaram a justa vitória da Bulgária sobre a Bielorrússia, que teve no extremo Vitali Liutych, com 18 pontos e cinco ressaltos, o jogador mais preponderante.



No sábado, no Pavilhão Multiusos Mário Mexia, em Coimbra, a partir das 18:30, Portugal terá de bater a Bielorrússia por quatro pontos de diferença para seguir em frente no Mundial, depois da derrota por três (78-75) em Minsk.