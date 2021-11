Buscas canceladas por "falta de indícios" de desaparecimento de praticante de parapente

As buscas pelo homem alegadamente desaparecido no domingo quando praticava parapente na praia de Canide Sul, Vila Nova de Gaia, não vão ser retomadas por "não haver indícios de qualquer desaparecimento", disse à Lusa fonte da capitania do Douro.