Cabo Verde operacionaliza centro para desenvolver atletismo nos PALOP

Cabo Verde foi selecionado em dezembro de 2020, através de um concurso africano, para acolher este centro, que terá como principal finalidade potenciar o desenvolvimento da modalidade no arquipélago e nos PALOP - cuja sede ainda é em Dacar, no Senegal -, mas a sua implementação na Praia foi atrasada com a pandemia de covid-19.

"Tem o objetivo de potencializar o talento dos nossos atletas e profissionais do desporto, visando maior desenvolvimento e internacionalização dos mesmos, bem como acolher os mais diversos eventos desportivos ligados ao atletismo, quer no plano competitivo, quer formativo", divulgou hoje o Governo cabo-verdiano, que assinou um protocolo de cooperação para a operacionalização do centro com a Confederação Africana de Atletismo (CAA), o Instituto do Desporto e da Juventude, a Federação Cabo-verdiana de Atletismo e o Comité Olímpico de Cabo Verde.

O futuro Centro Africano de Desenvolvimento do Atletismo, a instalar no Estádio Nacional, nos arredores da capital cabo-verdiana, está projetado para acolher os diversos eventos desportivos ligados ao atletismo.

Para o ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, o centro vai incentivar o desenvolvimento e descoberta de novos talentos nacionais em atletismo.

A presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde, Filomena Fortes, realçou na cerimónia a mais-valia que a infraestrutura terá na formação nacional.

"Este centro chega aqui depois de uma conversa realizada em Doa, Qatar, com estes responsáveis e hoje poderemos ter à disposição um centro que irá dar um contributo marcante para o atletismo nacional", disse a dirigente olímpica cabo-verdiana.