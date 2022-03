Caleb Ewan vence ao "sprint" 3.ª etapa do Tirreno-Adriático

Na chegada a Terni, após 170 quilómetros iniciados em Murlo, Ewan somou a terceira vitória da época, batendo o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo, e o neerlandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), terceiro, ao cabo de 4:07.25 horas.



O dia acabou por ser discutido pelos velocistas, ainda que vários candidatos à geral, entre eles o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e o francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), campeão do mundo, tenham atacado a 25 quilómetros da meta, sem sucesso.



As contas da geral mantêm-se praticamente na mesma nos primeiros lugares, com Ganna a liderar com 11 segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e 14 para Pogacar.



No dia em que o português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post) abandonou, como o eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies), que nem começou a etapa, o português Nelson Oliveira (Movistar) subiu a 14.º, a 44 segundos do líder, após ser 64.º na etapa.



Esta quinta-feira a quarta etapa liga Cascata dele Marmore a Bellante em 202 quilómetros, com mais de três mil metros verticais de acumulado.