Calendário da Fórmula 1 em 2019 com 21 provas e mais duas semanas

A proposta, que terá de ser aprovada no Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), marcado para 12 de outubro, inclui o mesmo número de provas da temporada atual e de 2016.



O Mundial vai arrancar em 17 de março do próximo ano, na Austrália, uma semana antes em relação a 2018, e terminar em 01 de dezembro, em Abu Dhabi, depois de este ano o fim da época estar agendado para 21 de novembro.



A extensão permite evitar a ideia inicial de incluir três corridas em outros tantos fins de semana, no mês de junho, com provas em França, Áustria e Grã-Bretanha, uma possibilidade rejeitada pelas escuderias.



Entre as renovações estão os grandes prémios da Alemanha, do Japão e da Bélgica, sendo que o primeiro é de apenas um ano e os outros dois até 2021.



A temporada de 2019 ficará ainda marcada pela realização do milésimo Grande Prémio da história da prova, em 14 de abril, em Xangai (China).







- Calendário provisório de Fórmula 1 para 2019, sujeito a aprovação da FIA:



17 março: Austrália (Melbourne).



31 março: Bahrein (Sakhir).



14 abril: China (Xangai).



28 abril: Azerbaijão (Baku).



12 maio: Espanha (Barcelona).



26 maio: Mónaco (Mónaco).



09 junho: Canadá (Montreal).



23 junho: França (Le Castellet).



30 junho: Áustria (Spielberg).



14 julho: Grã-Bretanha (Silverstone).



28 julho: Alemanha (Hockenheim).



04 agosto: Hungria (Budapeste).



01 setembro: Bélgica (Spa-Francorchamps).



08 setembro: Itália (Monza).



22 setembro: Singapura (Singapura).



29 setembro: Rússia (Sochi).



13 outubro: Japão (Suzuka).



27 outubro: México (Cidade do México).



03 novembro: Estados Unidos da América (Austin).



17 novembro: Brasil (São Paulo).



01 dezembro: Abu Dhabi (Yas Marina).