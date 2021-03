Calendário de estrada de 2021 de maio a outubro com 59 dias de ciclismo

Em comunicado, a FPC destaca o "início mais tardio da época", devido à pandemia de covid-19, arrancando com a Prova de Abertura no dia 11 de abril, numa temporada com o mesmo número de dias calendarizados para 2019, o último ano pré-pandémico.



Entre as novidades está o Grande Prémio do Douro Internacional, de 10 a 13 de junho, e a Clássica de Viana do Castelo, no dia 03 de julho, calendário que tem como pontos altos a Volta ao Algarve (05 a 09 de maio) e a Volta a Portugal (04 a 15 de agosto).



Também o campeonato nacional de rampa segue para o novo ano, em 12 de setembro, prolongando uma temporada que tem, entre 30 de agosto e 05 de setembro, o Grande Prémio Jornal de Notícias.



Abaixo das provas para equipas continentais estão 14 dias de competição exclusiva para formações de clube ou sub-23, com o nascimento de uma nova taça, o Troféu Ribeiro da Silva, que junta três corridas.



Outra vertente que ganha maior destaque no calendário é o ciclismo feminino, com a primeira Volta a Portugal, entre 20 e 22 de agosto, a que se soma outra novidade, o Grande Prémio da Beira Alta (12 e 13 de junho).



A FPC nota ainda a realização, no circuito do Estoril, do Mundial de paraciclismo, de 09 a 13 de junho.



Calendário do ciclismo de estrada sénior:



10 abr: 1.ª Prova da Taça de Portugal - Circuito CAR Anadia.



11 abr: 2.ª Prova da Taça de Portugal - Prova de Abertura - Região de Aveiro.



25 abr: 3.ª Prova da Taça de Portugal - Clássica Aldeias do Xisto.



02 mai: Clássica da Arrábida.



05 mai-09 mai: Volta ao Algarve.



13 mai-16 mai: Grande Prémio O Jogo.



22 mai-24 mai: Grande Prémio Azores - Volta a São Miguel.



29 mai: Memorial Bruno Neves.



30 mai: 4.ª Prova da Taça de Portugal - Volta a Albergaria.



02 jun-06 jun: Grande Prémio Abimota.



10 jun-13 jun: Grande Prémio Douro Internacional.



12 jun-13 jun: Grande Prémio Beira Alta (femininos).



18 jun-20 jun: Campeonato Nacional de Estrada (masculinos e femininos).



23 jun-27 jun: Volta ao Alentejo.



03 jul: Clássica Viana do Castelo.



04 jul: Grande Prémio Anicolor.



16 jul - 18 jul: Grande Prémio Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho.



04 ago-15 ago: Volta a Portugal.



20 ago-22 ago: Volta a Portugal feminina.



20 ago: Circuito de Alcobaça.



22 ago: Circuito da Malveira.



23 ago: Circuito da Moita.



23 ago: Circuito de Nafarros.



30 ago-05 set: Grande Prémio Jornal de Notícias.



12 set: Campeonato Nacional de Rampa.



18 set: Rota da Filigrana.



05 out: Festival de Pista - Tavira.