Cambridge vence regata histórica contra Oxford em masculinos e femininos

24 Mar, 2018

Cambridge, que assegurou o triunfo com o tempo de 17.50 minutos, 'vingou-se' assim da derrota sofrida no ano passado, e repetiu o triunfo de 2016, que era até hoje o único dos últimos cinco anos.



A emblemática competição anual entre duas equipas de remo das universidades de Oxford e Cambridge nasceu em 1829 e disputa-se, anualmente, desde então, com exceção das suspensões pontuais motivadas pela Guerras Mundiais.



Cambridge continua a liderar o palmarés de vitórias, com 83 triunfos, contra 80 dos rivais de Oxford. Em 1877 registou-se um empate.



Na prova feminina, Cambridge também se impôs a Oxford ao terminar a 73.ª edição da prova com o tempo de 19.10 minutos.