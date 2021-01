Camisola 6 reservada em memória de Paulo Diamantino

”, lê-se na mensagem assinada pelo presidente do clube, Rui Lopes.Paulo Diamantino, que vestiu a camisola do Maia entre 2011 e 2017, morreu na noite de sexta-feira, durante o jogo entre o Mirandela Basquete Clube e o Juventude Pacense, da II Divisão.O jogador caiu inanimado quando se preparava para entrar em campo na segunda parte do encontro, que se disputava em Paços de Ferreira.Já na sexta-feira, o Maia tinha recordado o antigo jogador e a perda de "", endereçando “", referiu o clube maiato.Paulo Diamantino, que este sábado completaria 36 anos, foi internacional sub-20 por Portugal, tendo, ao longo da carreira, alinhado por clubes como FC Porto, ao serviço do qual conquistou duas Taças de Portugal (2005/06 e 2006/07), Vitória de Guimarães e Maia.

Natural de Mirandela, cumpria a terceira temporada no clube transmontano, no qual era treinador do minibasket.





Condolências







Também o Vitória de Guimarães lamentou a morte do seu antigo atleta.



"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Diamantino, antigo atleta de basquetebol do clube. A familiares e amigos enlutados, o Vitória endereça as mais sentidas condolências neste momento difícil", lê-se no comunicado publicado pelos vitorianos no sítio oficial na Internet.



O clube de Guimarães lembrou que o antigo jogador representou o clube entre as épocas 2009/10 e 2011/12, facto que "ficará para sempre na memória vitoriana", acrescenta a nota.





O secretário de Estado da Juventude e do Desporto lamentou a morte do basquetebolista.



“Mais uma notícia muito triste, agora no basquetebol, com o falecimento do jogador e treinador Paulo Diamantino, do Mirandela Basquete Clube. Quero enviar um sentido abraço de condolências ao clube e às atletas do Paulo, bem como a todos os familiares e amigos”, escreveu João Paulo Rebelo na sua conta oficial no Twitter.