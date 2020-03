Campeã em título Espanha inicia defesa da Taça Davis diante da Rússia

No grupo A, a Espanha, que deverá ser liderada por Rafael Nadal, e a convidada Sérvia, do líder do 'ranking' mundial, Novak Djokovic, podem enfrentar-se nas meias-finais em caso de apuramento, sendo que os sérvios contam com Alemanha e Áustria no grupo F.



Inserido na 'poule' B está o Canadá, finalista vencido do ano passado, juntamente com o Cazaquistão e Suécia, enquanto a 'wild-card' França vai medir forças num grupo C contra as seleções da Grã-Bretanha e República Checa.



De resto, no Grupo D, Croácia e Austrália são, aparentemente, as seleções favoritas para se qualificarem frente à menos experiente Hungria, e no E, Estados Unidos e Itália debatem-se com o outro representante sul-americano, a Colômbia.