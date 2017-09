Campeã Espanha afasta anfitriã Turquia nos `oitavos` do Eurobasket

Lusa 11 Set, 2017, 09:40 | Outras Modalidades

Ricky Rubio, com 15 pontos, Sergio Rodriguez, com 11 pontos e nove assistências, e Pau Gasol, com 11 pontos e sete ressaltos, lideraram os espanhóis, que começaram bem (19-10 no primeiro período) e acabaram melhor (24-13 no último).



Por seu lado, Furkan Korkmaz, com 20 pontos, comandou a seleção da casa, que ainda entrou para o derradeiro período na corrida, com uma desvantagem de apenas seis pontos (49-43).



Nos quartos de final, a Espanha vai defrontar a Alemanha, que no sábado bateu a França por 84-81.



Para a fase seguinte, qualificaram-se, igualmente sem grandes problemas, a Letónia, ao bater o Montenegro por 100-68, a Sérvia, ao superar a Hungria por 86-78, e Rússia, vencedora por 101-78 face à Croácia.



Janis Timma, com 21 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, Kristaps Porzingis, com 19 pontos e seis ressaltos, e Janis Strelnieks, com 12 pontos e sete assistências, comandaram os letões, que ao intervalo já lideravam por 53-37.



Quanto aos sérvios, que após três períodos venciam por 69-53, os melhores foram Ognjen Kuzmic (17 pontos e 10 ressaltos), Bogdan Bogdanovic (17 pontos e seis assistências) e o 'gigante' Boban Marjanovic (14 pontos e seis ressaltos).



No último encontro dos 'oitavos', a primeira parte foi equilibrada (46-42), mas, na segunda os russos superiorizaram-se claramente, apoiados numa 'enorme' exibição de Alexey Shved, autor de 27 pontos e 12 assistências.



A Letónia marcou encontro nos quartos de final com a Eslovénia (79-55 à Ucrânia, no sábado) a Sérvia com a Itália (70-57 à Finlândia) e a Rússia com a Grécia (77-64 à Lituânia).