Para conquistar a 15.ª vitória consecutiva no torneio parisiense, a líder do ranking mundial afastou a francesa, 148.º da hierarquia e vinda da qualificação, por 6-1 e 6-2, em apenas 61 minutos.



Na próxima ronda, Swiatek, que venceu três das últimas quatro edições, vai defrontar a japonesa Naomi Osaka, atual 134.ª do mundo e vencedora de quatro torneios do Grand Slam (dois Open dos Estados Unidos e dois Open da Austrália).