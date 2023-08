Campeã Itália entra a ganhar no Europeu de voleibol

Além da seleção campeã em título e da Bélgica vão jogar também em Itália as seleções de Suíça, Sérvia, Alemanha e Estónia.O Europeu é formado por quatro grupos em quatro países diferentes, sendo os outros anfitriões Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, onde Portugal vai jogar a partir de quarta-feira.No Grupo D, Portugal estreia-se contra a Roménia, após o que terá de defrontar França, Grécia, Israel e Turquia.Na terça-feira, Grécia e Israel defrontam-se no grupo D, enquanto Espanha e Bulgária jogam para o Grupo B.