Campeã Marta Paço quer mais títulos no surf adaptado

", afirma a surfista, cega de nascença, em declarações à agência Lusa.Em Pismo Beach, nos Estados Unidos, onde "as ondas são perfeitas para o surf adaptado", Marta Paço, juntou o título mundial da classe VI1, para atletas com deficiência, ao europeu, que conquistou em 2019, numa prova que descreve como "segura" desde o início.", conta Marta Paço, que partilhou o pódio com a espanhola Carmen Lopez e com a norte-americana Barbie Pacheco, segunda e terceira classificadas, respetivamente.





Depois do título, conquistado no sábado, na Califórnia, a jovem atleta de Viana do Castelo ficou "" com a quantidade de mensagens que recebeu.", refere Marta Paço, estudante do 11.º ano, que sonha com uma carreira na área das relações internacionais.Marta Paço, que habitualmente pratica surf na praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, considera que o título mundial chegou "na altura perfeita".", refere.Com dois grandes títulos no palmarés e um terceiro lugar no Mundial em 2018, Marta Paço já traçou os próximos objetivos: "".Com o surf adaptado a dar os primeiros passos em Portugal, e ainda sem competições nacionais destinadas a atletas com deficiência, a jovem minhota enfrenta cada prova internacional como "".", concluiu.