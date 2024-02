Campeã mundial de florete de 2022 suspensa por doping

A líder da equipa francesa de florete, que era uma das fortes candidatas a conquistar uma medalha individual nos Jogos Olímpicos Paris2024, alegou que “nunca teve qualquer intenção de se dopar”, lembrando “todos os testes com resultado negativo realizados no passado”.Thibus, que perdeu o título de florete nos Mundiais de 2023 pela italiana Alice Volpi, foi submetida a um controlo antidoping em 14 de janeiro, no qual foi detetada a presença de uma substância proibida, que não foi especificada pelo organismo federativo francês.