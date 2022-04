Campeã olímpica Belinda Benci conquista WTA 500 de Charleston em ténis

Em duas horas e 36 minutos de jogo, Bencic, 21.ª do ranking mundial, impôs-se à 10.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1, 5-7 e 6-4.



Belinda Bencic, de 25 anos, conquistou ainda a medalha de prata em Tóquio2020 em pares mistos, com a compatriota Viktorija Golubic, perdendo o jogo decisivo para a República Checa.



Na única vez que se tinham defrontado, a suíça tinha ganho no torneio de Madrid em 2021.