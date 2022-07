Campeã olímpica da maratona falha Mundiais de atletismo devido a lesão no quadril

"Queria mesmo viajar para o Oregon, mas desenvolvi uma lesão no quadril durante os treinos. O médico pediu-me para descansar", lamentou a atleta de 28 anos, que, assim, estará ausente da competição que se inicia sexta-feira e decorre até 24 de julho.



A dupla campeã do mundo da meia maratona era a maior favorita ao título em Eugene, principalmente depois dos seus triunfos nas maratonas de Nova Iorque, em 2021, e Boston, em abril deste ano.



"Estou muito desapontada, mas prefiro não agravar a minha lesão, já que teremos outro grande evento no próximo ano antes de defender a minha medalha de ouro olímpica, em Paris2024", completou.



Peres Jepchirchir, que levou o ouro em Sapporo, em Tóquio2020, desfalca o Quénia que, ainda assim, em 18 de julho, se vai apresentar com a atual campeã do Mundo, Ruth Chepngetich.