Campeão do mundo Remco Evenepoel vence Volta aos Emirados

Evenepoel, de 23 anos, dominou a prova do início ao fim e venceu com larga margem, com 59 segundos de vantagem para o australiano Luke Plapp (INEOS), segundo na geral final, e um minuto para Yates.



A vitória do britânico, com 10 segundos de vantagem para o campeão do mundo de fundo, na etapa ‘rainha’ da prova, a chegada a Jebel Hafeet após 153 quilómetros, chegou-lhe para subir ao pódio, mas não para ameaçar nova conquista de Evenepoel.



Depois do sétimo lugar na Volta a San Juan, a primeira vitória para o campeão da Volta a Espanha, a 38.ª da carreira profissional.



Yates, por seu lado, somou o primeiro triunfo na nova equipa, a UAE Emirates, depois de deixar a INEOS, não conseguindo emular o feito de 2020, quando venceu a Volta aos Emirados.