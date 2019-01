Campeão europeu de andebol contrata dois internacionais portugueses

Lusa Comentários 21 Jan, 2019, 18:45 / atualizado em 21 Jan, 2019, 18:45 | Outras Modalidades

Gilberto Duarte, lateral esquerdo do Barcelona, vai reforçar o Montpellier Handball imediatamente e assinou contrato por três anos, enquanto o pivô cubano do FC Porto, Alexis Borges, poderá chegar ao emblema francês só em 2020, também ele com um contrato de três anos, ainda que o Montpellier Handball tenha revelado que está em "negociações" para que a transferência se possa efetuar já este ano.



Além dos dois craques que representam Portugal, o campeão europeu também anunciou a contratação do guarda-redes internacional croata Marian Sego, bem como as renovações de contrato com vários outros jogadores (Valentin Porte, Diego Simonet, Jonas Truchanovicius, Nikola Portner, Kyllian Villeminot, Julien Bos e Melvyn Richardson).