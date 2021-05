Campeão Jorge Fonseca "não perde o sono" com adversários no Mundial de judo

"O único atleta que me tira o sono sou eu. Se eu estiver bem acho que nenhum atleta me tira o sono, é respeitá-los e poder fazer o melhor possível, mas quem eu tenho mais de respeitar sou eu mesmo, se eu estiver bem posso ganhar a qualquer um", disse Jorge Fonseca à agência Lusa.



Em declarações à margem do estágio que a seleção nacional de judo está a realizar em Cernache, Coimbra, questionado sobre quais os adversários que considera mais difíceis de derrotar, o judoca, de 28 anos, campeão mundial em 2019, reafirmou que o "mais difícil" é ele próprio.



"Há grandes atletas, que eu respeito, os japoneses, os russos, mas o atleta que eu acho que é mais difícil (de bater) sou eu. São grandes atletas, pelo quais tenho grande respeito, valorizo-os, são muito fortes, mas acho que tenho capacidade para vencê-los a todos e vou trabalhar para isso, chegar lá e fazer o meu melhor", reforçou Jorge Fonseca.



O judoca frisou que o seu objetivo para o Mundial, que se realiza em Budapeste, entre 06 e 13 de junho, é preparar Tóquio2020, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19 e agendados para o período entre 23 de julho e 08 de agosto.



"Quero ir para o Campeonato do Mundo fazer uma grande prova, mas o objetivo são os Jogos Olímpicos. (O Mundial) é um bom teste para os Jogos Olímpicos, quero estar bem para poder chegar aos Jogos Olímpicos em alto pico de forma", sublinhou.



Quanto a eventuais medalhas na Hungria, onde vai defender o título da categoria de -100 kg, o atleta do Sporting não as promete.



"Ganhar medalhas não vou prometer, estou a fazer uma boa preparação, quero chegar lá e fazer bons combates. Não penso no Campeonato do Mundo como o objetivo, o meu grande objetivo são os Jogos Olímpicos, é para isso que estou a trabalhar, é para isso que treino todos os dias", reafirmou Jorge Fonseca.