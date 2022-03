Campeão Max Verstappen termina testes de Fórmula 1 com o melhor tempo

O atual campeão em título fez a sua melhor volta com os pneus mais macios (C5), rodando em 1.31,720 minutos, sendo mesmo o único piloto a rodar abaixo do segundo 32.



O tempo hoje efetuado por Verstappen foi o melhor dos três dias de testes, deixando o segundo mais rápido, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 0,695 segundos.



O espanhol Fernando Alonso (Alpine) fechou o dia na terceira posição, a 0,978 segundos, na frente do britânico George Russell, que este ano se estreia com a Mercedes.



A equipa germânica, detentora do Mundial de construtores, teve uma pré-temporada recheada de dificuldades com o novo carro, que os pilotos dizem ser “instável”.



“Nesta altura, não estamos em posição de lutar por vitórias. Temos uma boa base, mas é preciso resolver alguns problemas”, frisou o piloto britânico Lewis Hamilton, no final da sessão deste sábado, em que foi apenas 17.º e penúltimo, a 4,497 segundos de Verstappen.



A Ferrari foi das equipas que mais melhorias demonstrou relativamente à época anterior, assim como a Haas, com o alemão Mick Schumacher a ser oitavo, a 1,421 segundos.



Também a Alfa Romeo surpreendeu com o quinto lugar do finlandês Valtteri Bottas, que esta época trocou a Mercedes pela marca italiana.



A uma semana do arranque do Mundial de Fórmula 1, a Red Bull e a Ferrari parecem partir na ‘pole position’ do favoritismo, com Mercedes, McLaren e Alpine num patamar inferior.



O canadiano Nicholas Latifi (Williams) foi quem mais voltas efetuou neste terceiro dia (124), seguido de perto pelo espanhol Fernando Alonso (122), que registou a maior velocidade de ponta (317 quilómetros por hora).



O australiano Daniel Ricciardo (McLaren) voltou a falhar a sessão de hoje depois de ter testado positivo ao coronavírus, que provoca a doença covid-19 na sexta-feira, pelo que só deverá regressar para o Grande Prémio do Bahrain, prova de abertura do Campeonato do Mundo, agendada para 20 de março.