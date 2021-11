Campeão Medvedev quase nas `meias` nas ATP Finals

O vice-líder da hierarquia mundial alcançou assim o segundo triunfo na 'poule', ao impor-se ao terceiro pré-designado da competição, que junta os melhores do ano do ranking ATP, em duas horas e 39 minutos, no piso rápido e coberto da cidade transalpina.



Ainda hoje, o italiano Jannik Sinner, 11.º tenista mundial, vai estrear-se nas ATP Finals, no lugar do compatriota lesionado Matteo Berrettini (7.º), frente ao polaco Hubert Hurkacz (9.º).



"Por fim, decidi. O meu Masters acaba aqui. Estou de rastos. Nunca pensei que ia renunciar assim num torneio tão importante, ainda por cima em Itália", lamentou Berrettini.



Um triunfo do estreante Sinner sobre Hurkacz garante o apuramento para as 'meias' de Medvedev.