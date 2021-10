Campeão olímpico Pichardo entre os nomeados para atleta mundial do ano

A medalha de ouro em Tóquio2020, o triunfo na Liga Diamante e ainda o título europeu de pista coberta valeram a Pichardo a escolha para a lista que agora vai a votos até 06 de novembro, juntamente com a lista feminina, a divulgar na sexta-feira.

Entre os eleitos estão também o norueguês Karsten Warholm (campeão olímpico, recordista mundial e vencedor da Liga Diamante em 400 metros barreiras), o norte-americano Ryan Crouser (campeão olímpico, recordista mundial absoluto e em pista coberta e vencedor da Liga Diamante no peso, em época só com vitórias) e o queniano Eliud Kipchoge (campeão olímpico da maratona, com o maior avanço de sempre e vencedor em Enschede).

O ugandês Joshua Cheptegei (campeão olímpico de 5.000 metros e vice-campeão de 10.000 e líder do `ranking` da dupla milha) e o norueguês Jakob Ingebrigtsen (campeão olímpico e europeu `indoor` de 1.500 metros, recordista europeu de 1.500 e 5.000) são os outros nomeados por provas de corridas.

A lista completa-se com o sueco Armand Duplantis (campeão olímpico e europeu de pista coberta no salto com vara, vencedor da Liga Diamante), o grego Miltiadis Tentoglou (campeão olímpico e europeu de pista coberta do salto em comprimento, líder mundial do ano), o canadiano Damian Warner (campeão olímpico do decatlo, vencedor em Götzis, recordista nacional e olímpico) e o sueco Daniel Stahl (campeão olímpico do disco, vencedor da Liga Diamante e líder do `ranking` anual).

Agora, a votação será feita através de um painel triplo, com segmentos do Conselho da World Athletics (50% da ponderação), de elementos da `família World Athletics` (25%) e do público em geral (25%), que é chamado a pronunciar-se via online.

Os cinco finalistas serão depois anunciados, com a divulgação do vencedor final a acontecer em dezembro, na gala anual da World Athletics.