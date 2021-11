Campeão Sporting com Ekaterinburgo, Olmissum e Hovocubo na `Champions` de futsal

O Sporting, detentor do troféu, disputará a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal como anfitrião do grupo B, com os russos do Ekaterinburgo, os croatas do Olmissum e os holandeses do Hovocubo, ditou hoje o sorteio.