Campeão Sporting joga conta o Alto do Moinho para a Taça de Portugal de andebol

Lusa 07 Nov, 2017, 20:18 | Outras Modalidades

Quanto ao detentor do troféu, o ABC, desloca-se a São João da Madeira para defrontar a Sanjoanense.



Segundo os regulamentos da prova, os clubes do campeonato principal jogam fora contra emblemas de escalão inferior e os seis primeiros do ano passado são cabeças de série, ou seja não jogam entre si.



Haverá três jogos entre equipas do Campeonato Andebol 1: o Arsenal da Devesa recebe o Benfica, o Boa Hora vai jogar em Fafe e o Xico Andebol mede forças com o São Bernardo.



Também hoje se procedeu ao sorteio da Taça de Portugal de andebol feminino, já nos oitavos de final, e o Colégio de Gaia, detentor do troféu e campeão nacional, vai jogar com o Cister, de Alcobaça.







Programa dos 16 avos de final, masculinos (16 dez):



Santo Tirso - Águas Santas



Marítimo - FC Porto



Alto do Moinho - Sporting



Sanjoanense - ABC



Arsenal da Devesa - Benfica



São Paio Oleiros - Madeira Sad



São Mamede - Ginásio do Sul



Fafe - Boa Hora



3 A Almeirim FC Gaia



Bairro Janeiro - Maia-Ismai



vencedor Sporting da Horta - Zona Azul - Póvoa Varzim



Camões - Avanca



Santana - vencedor Marienses - Juventude Lis



Xico Andebol - São Bernardo



Mafra - Belenenses



Sassoeiros - Benavente







Quadro dos jogos dos oitavos de final, femininos (a 09 de dezembro):



Cister - Colégio de Gaia



Juve Lis - Académico FC



Academia Andebol - Maiastars



SIR 1º Maio / ADA CJ Barros - CP Valongo Vouga



Vermoim - Alavarium



Didáxis/A2D - CS Madeira



Assomada - Pedras Rubras



Leça - Madeira Sad